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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 23 يونيو 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/06/22

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 365 شاحنة

تصدير عدد 28 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 3 شاحنات سولار

استيراد شاحنة بنزين واحدة

استيراد 9 شاحنات غاز

ادخال 18 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 527 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 712 مسافر قادم من الخارج.

#المالية بغزة #المعابر

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