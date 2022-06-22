مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/06/22

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 365 شاحنة

تصدير عدد 28 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 3 شاحنات سولار

استيراد شاحنة بنزين واحدة

استيراد 9 شاحنات غاز

ادخال 18 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 527 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 712 مسافر قادم من الخارج.