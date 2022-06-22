مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/06/22
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 365 شاحنة
تصدير عدد 28 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 3 شاحنات سولار
استيراد شاحنة بنزين واحدة
استيراد 9 شاحنات غاز
ادخال 18 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 527 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 712 مسافر قادم من الخارج.