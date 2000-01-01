الأشغال بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جسر الشجاعية وإعادة الإعمار

غزة/ سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الخميس، إن هناك عدة سيناريوهات ودراسات مطروحة لبناء جسر الشجاعية، مؤكدًا أن ما تقتضيه المصلحة العامة يتم العمل به.



وأضاف سرحان في تصريحات وزعتها وزارته، إن الشارع المؤدي لمفرق الشجاعية لا يفي بالغرض في حال بناء جسر الشجاعية، وبالتالي هناك عدة سيناريوهات مطروحة أحدها توسعة الشارع باتجاه مقبرة ابن مروان، مشيرًا إلى أن الأمور ليست توتيرية كما يعتقد بعض الناس.



وتابع سرحان، إن خيار التوسعة على حساب المقبرة يستهدف 15 مترا منها، مؤكدًا على العمل بالحد الأدنى والحرص نظرًا لحرمة المقابر التي يأخذونها بعين الاعتبار.



وتابع، الخيارات عديدة في حال بناء الجسر منها نقل القبور أو خيار وضع الجسر فوق المقبرة على أعمدة أو إلغاء الجسر، منوهًا إلى أن كلها خيارات تحت الدراسات.



وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، نضع أولويات للسيناريوهات المتوقعة ونرتبها ويتم وضعها بين أيدي المسؤولين ليتم اتخاذ قرار، منوهًا إلى أن الوزارة أحيانًا تضطر للسير في سيناريو أكثر تكلفة بمقابل أن نرضي الجميع.



وأشار سرحان إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة (الأوقاف مع المواصلات مع البلدية مع الحكم المحلي مع لجان الأحياء) وتم حصر القبور المتضررة من بناء الجسر وتم التواصل مع لجان الأحياء في الموضوع وما تزال اللجنة تعمل مع الأهالي.



وأكد على أن "الجسر لم يصمم حتى اللحظة وكل الخيارات ما تزال تحت الدراسات وبانتظار النتيجة"، مضيفًا "نعمل على أخذ المصلحة العامة بالموضوع مع مراعاة كل المحاذير الموجودة من جميع الجهات ومن أبناء شعبنا".



وقال، إن "بداية العمل ببناء الجسر مرهونة بالمصريين وأنه نهاية الشهر الحالي سيتم الانتهاء من الدراسات وترتيب السيناريوهات"، مختتمًا أن "الموضوع ليس خلافيًا بل مصلحة عامة".