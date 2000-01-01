"المجلس الأعلى" يرفض الاعتداء على مقر نادي الرضوان

غزة / سما /

استنكر المجلس الأعلى للشباب والرياضة, الاعتداء الذي تعرض له مقر نادي الرضوان الرياضي بمدينة غزة أمس الأربعاء.



وأكد المجلس في بيان صحفي , تضامنه مع النادي بعد الاعتداء الآثم, الذي أسفر عن الكثير من الأضرار المادية في مقره, بجانب الإصابات التي حدثت خلال المشكلة.



وكانت مشكلة قد اندلعت في مقر نادي الرضوان, إثر مطالبات اللاعب محمد أبو ريالة بالحصول على ورقة الاستغناء, ما أسفر عن وقوع 4 إصابات بجراح متفاوتة.



وشدد المجلس, على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على الأندية والمؤسسات الرياضية التي تخدم المجتمع.