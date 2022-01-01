سابع صفقات جبل المكبر الصيفية

رام الله / سما /

كشف نادي جبل المكبر عن سابع صفقات الفريق الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة 2022-2023.



وأكد جبل المكبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", انضمام حارس المرمى الدولي الفلسطيني رامي حمادة, لصفوف الفريق مدة موسم واحد بعد رحيله عن شباب الخليل.



وأوضح النادي المقدسي, أن التعاقد مع حمادة جاء بتوصية مباشرة من المدير الفني خضر عبيد, الذي يعرف قدراته جيدا.



ويعدّ الحارس الجديد لـ"نسور الجبل", إضافة قوية للفريق, الساعي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية الموسم المقبل.



يشار إلى أن جبل المكبر سبق له ضم رامي مسالمة ومصعب أبو سالم من شباب السموع, وشاهر داوود وحمزة نصار من إسلامي قلقيلية, وسامح مراعبة من ثقافي طولكرم, ومحمد عويسات من هلال القدس.