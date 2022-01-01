  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

سابع صفقات جبل المكبر الصيفية

الخميس 23 يونيو 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابع صفقات جبل المكبر الصيفية



رام الله / سما /

كشف نادي جبل المكبر عن سابع صفقات الفريق الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة 2022-2023.

وأكد جبل المكبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", انضمام حارس المرمى الدولي الفلسطيني رامي حمادة, لصفوف الفريق مدة موسم واحد بعد رحيله عن شباب الخليل.

وأوضح النادي المقدسي, أن التعاقد مع حمادة جاء بتوصية مباشرة من المدير الفني خضر عبيد, الذي يعرف قدراته جيدا.

ويعدّ الحارس الجديد لـ"نسور الجبل", إضافة قوية للفريق, الساعي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية الموسم المقبل.

يشار إلى أن جبل المكبر سبق له ضم رامي مسالمة ومصعب أبو سالم من شباب السموع, وشاهر داوود وحمزة نصار من إسلامي قلقيلية, وسامح مراعبة من ثقافي طولكرم, ومحمد عويسات من هلال القدس.

#جبل المكبر #رامي حمادة #حارس #الضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

نيكاراغوا” تطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

بايدن يرعب العالم بـ”وباء جديد”. . ماذا قال؟

الإعلام الحكومي يصرح بشأن سعر صرف المنحة القطرية

مرتبط بالهدوء الامني ..اسرائيل تعيد زيادة حصة تصاريح غزة بـ2000 تصريح

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

3 اصابات احداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

تثق بقيادة الاونروا..اللجنة المشنركة للاجئين الفلسطينيين تدعو المانحين المجتمعين في نيوورك لدعم الاونروا

امريكا تعمل على إعداد "خارطة طريق" للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة بينهم قيادات في حماس والجهاد الاسلامي

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم