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خلال زيارته اسرائيل .. بايدن سيلتقي أيضا مع نتنياهو

الخميس 23 يونيو 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال زيارته اسرائيل .. بايدن سيلتقي أيضا مع نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل في يوليو المقبل، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

ووفقا للتقرير الاسرائيلي فان هذا اللقاء هو محاولة من الأمريكيين للتوضيح بأنهم لا يتدخلون في الوضع السياسي في إسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات.في الماضي أيضًا ، التقى الرؤساء الأمريكيون بقادة المعارضة .

وأشارت السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى قرار حل الكنيست ، وأوضحت أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل ستتم كما هو مخطط يومي 13 و 14 يوليو ونتيجة لذلك ، سيكون يائير لابيد هو الشخص الذي يستقبل بايدن كرئيس للوزراء وليس نفتالي بينيت.

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