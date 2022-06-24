  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فدائي الخماسي يتأهل للدور الثاني في كأس العرب وينتظر مواجهة قوية

الخميس 23 يونيو 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فدائي الخماسي يتأهل للدور الثاني في كأس العرب وينتظر مواجهة قوية



الدمام / سما /

ضمن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم الصالات تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس العرب الرابعة المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.

وحلَّ الفدائي في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعد الفوز على ليبيا.

ونجح المنتخب الوطني بالفوز على المنتخب السعودي 4/6 في افتتاح مشواره في البطولة، قبل أن يتعرض للخسارة أمام المنتخب الليبي.

ويواجه منتخبنا الوطني في دور الثمانية منتخب الكويت ثاني المجموعة الأولى، في المباراة التي ستقام الجمعة 24/6/2022 الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويعتبر تأهل الفدائي للدور الثاني إنجاز كبير يحققه المنتخب لأول مرة في تاريخ مشاركاته العربية والأسيوية.

#كأس العرب #فدائي الخماسي #الدمام #السعودية #المنتخب السعودي

الأكثر قراءة اليوم

نيكاراغوا” تطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

بايدن يرعب العالم بـ”وباء جديد”. . ماذا قال؟

الإعلام الحكومي يصرح بشأن سعر صرف المنحة القطرية

مرتبط بالهدوء الامني ..اسرائيل تعيد زيادة حصة تصاريح غزة بـ2000 تصريح

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

3 اصابات احداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

تثق بقيادة الاونروا..اللجنة المشنركة للاجئين الفلسطينيين تدعو المانحين المجتمعين في نيوورك لدعم الاونروا

امريكا تعمل على إعداد "خارطة طريق" للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة بينهم قيادات في حماس والجهاد الاسلامي

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم