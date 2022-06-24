فدائي الخماسي يتأهل للدور الثاني في كأس العرب وينتظر مواجهة قوية

الدمام / سما /

ضمن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم الصالات تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس العرب الرابعة المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.

وحلَّ الفدائي في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعد الفوز على ليبيا.

ونجح المنتخب الوطني بالفوز على المنتخب السعودي 4/6 في افتتاح مشواره في البطولة، قبل أن يتعرض للخسارة أمام المنتخب الليبي.

ويواجه منتخبنا الوطني في دور الثمانية منتخب الكويت ثاني المجموعة الأولى، في المباراة التي ستقام الجمعة 24/6/2022 الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويعتبر تأهل الفدائي للدور الثاني إنجاز كبير يحققه المنتخب لأول مرة في تاريخ مشاركاته العربية والأسيوية.