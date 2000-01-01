6 لاعبين يجددون عقودهم مع أندية الممتازة

غزة / سما /

تواصل أندية الدرجة الممتازة جهودها في تجديد عقود لاعبيها في الانتقالات الصيفية تحضيراً للموسم القادم.

وتوصل الصداقة لتجديد عقود 4 لاعبين وهم: مبسرة البواب وخليل مطر، وسبقهم يوسف سالم وجلال أبو يوسف.

وأعلن اتحاد بيت حانون عن تجديد عقد اللاعب محمد سلمان لموسم إضافي، وهو اللاعب التاسع من الفريق الذي يجدد عقده خلال أيام.

وتوصل وسام سلامة لاتفاق مع ناديه شباب جباليا على تجديد عقده لموسم آخر، قاطعاً الطريق أمام الأندية التي أبدت رغبة في ضمه.

ومن المتوقع أن تواصل الأندية محاولات تجديد عقود لاعبيها للحفاظ على فرقها خلال الأيام القادمة.