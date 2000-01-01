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ليفربول يتحرك لضمان بقاء محمد صلاح بعد رحيل ماني

الخميس 23 يونيو 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتحرك لضمان بقاء محمد صلاح بعد رحيل ماني



وكالات / سما /

ذكر “ليفربول إيكو” بأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تعمل على التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقد المصري محمد صلاح.

ورحل السنغالي ساديو ماني ابن 30 عاماً رسمياً عن صفوف ليفربول بعد إعلان بايرن ميونخ الألماني عن ضمه مساء يوم الأربعاء لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2025.

ومع رحيل ساديو ماني، فإن ليفربول سيكون بدون تقريباً نصف قوته الهجومية، لذلك ترغب الإدارة في تجديد عقد محمد صلاح خشية رحيله مجاناً عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وتتفاوض إدارة ليفربول مع نجمها محمد صلاح منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يرغب اللاعب في البقاء وعبّر عن ذلك بشكلٍ صريح في أكثر من تصريح، ولكن في نفس الوقت يرغب في الشعور بأهميته من خلال راتب سنوي كبير ليتساوى مع نجوم الدوري الإنجليزي الكبار.

ولكن سقف رواتب اللاعبين الذي وضعه ليفربول منذ فترة يعتبر العائق الوحيد أمام تمديد عقد محمد صلاح.

وأشار “ليفربول إيكو” إلى أن النادي الإنجليزي مصمم على تجديد عقد محمد صلاح، حيث تأمل الإدارة في الوصول لحلٍ وسط يرضي جميع الأطراف.

#محمد صلاح #ليفربول #ساديو ماني

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