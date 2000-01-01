كم يتقاضى الحكام في الدوري الإسباني؟

وكالات / سما /

في ظل الرواتب الخيالية التي أصبح يتقاضاها نجوم كرة القدم، لا شك أنه تبادر إلى ذهنك أحياناً قيمة الرواتب التي يتحصل عليها الحكام في المباريات، ومدى حجمها مقارنة بما يجنيه اللاعبين اليوم.

صحيفة سبورت الإسبانية، أزالت الغموض حول هذه المسألة، حيث نشرت تقريراً مدعماً بالأرقام يوضح حجم رواتب الحكام في الليجا الإسبانية. وكم يتقاضى الحكم على المباراة الواحدة التي يديرها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الحكم في الدوري الإسباني يحصل على راتبين. الراتب الأول ثابت، ويتضمن أجراً شهرياً يبلغ 12500 يورو، وهذا الراتب يحصل عليه الحكم بجميع الأحوال وعلى مدار السنة.

أما الراتب الثاني فهو متغيّر، ويقتصر على عدد المباريات التي يديرها كل حكم. ويحصل الحكم الرئيسي على 4200 يورو لكل مباراة، بينما يجني حكم “الفار” 2100 يورو.

وإذا أدار الحكم مباراتين خلال الشهر كحكم رئيسي، ومباراة كحكم في غرفة الفار، فهذا يعني أنه سيجني 12600 يورو، تضاف إلى راتبه الأساسي، وبالتالي ستكون المحصلة 25100 يورو في الشهر الواحد، وهذا راتب أكبر مما يجنيه العديد من اللاعبين في الليجا الذين يلعبون في فرق ذات ميزانية محدودة.

كما كشفت صحيفة سبورت أيضاً عن حصول الحكم على 7000 يورو لكل مباراة يديرها في بطولة دوري أبطال أوروبا. أما في كأس العالم، فيحصل الحكام في مونديال روسيا على 57000 يورو لمجرد استدعائهم، بالإضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يشرفون عليها.