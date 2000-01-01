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ديمبلي يتلقى ضربة موجعة بخصوص مستقبله

الخميس 23 يونيو 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديمبلي يتلقى ضربة موجعة بخصوص مستقبله



وكالات / سما /

تلقى النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، ضربة موجعة بخصوص مستقبله في الموسم المقبل، بعد وصول عقده مع البلوجرانا لخط النهاية في آخر يونيو الجاري.

وربطت تقارير صحفية عديدة ديمبلي بإمكانية الاستمرار في برشلونة، بجانب اهتمام أندية تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

وأفادت شبكة CBS SPORTS مساء الأربعاء بأن الأندية المهتمة بضم ديمبلي، كما قيل في وسائل الاعلام، لم تحرك ساكناً وتتقدم بأي عروض رسمية على طاولة اللاعب من أجل الاتفاق على جلبه في الصيف الحالي.

وأوضحت الشبكة أن العرض الرسمي الوحيد الذي يملكه ديمبلي في الوقت الحالي، هو عرض البارسا لتجديد العقد الذي سيصل لخط النهاية في غضون أسبوع واحد فقط.

وتراجعت أسهم ديمبلي في تشيلسي حيث يفضل النادي اللندني التعاقد مع رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، فضلاً عن تراجع حظوظه في الذهاب للبايرن بعد تعاقده مع السنغالي ساديو ماني.

وظل وكيل ديمبلي، موسى سيسوكو، يقول لعدة أشهر أن عثمان يملك عدة عروض على طاولته، لكن الشبكة المذكورة كذبت أقاويله بتأكيدها على عدم وجود أي عروض رسمية سواء من باريس، تشيلسي، أو البايرن.

#برشلونة #عثمان ديمبلي

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