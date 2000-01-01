ناصر الخليفي: صفقة ميسي رابحة رغم أنه لم يكن أفضل موسم له

وكالات / سما /

صرح القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بأن صفقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أصبحت رابحة، بعد أقل من عام، رغم مستواه المتواضع أول موسم مع الفريق.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفتي "لو باريزيان" الفرنسية، و"ماركا" الإسبانية: "لا مجال للحديث عن لاعب فاز بسبع كرات ذهبية، لقد كتب ميسي التاريخ".

وأضاف: "صحيح أنه لم يكن أفضل موسم له، لكن بعد أكثر من 20 عاما في برشلونة، استكشف وضعا جديدا بالكامل: دولة ومدينة ومسابقة وفريق، إضافة للثقافة المختلفة".

وأشار الخليفي إلى أن: "الأمر نفسه ينطبق على عائلته، كما أصيب ميسي بفيروس كورونا، لذا الأمر لم يكن سهلا".

وواصل رئيس الفريق الباريسي: "أثق أننا سنرى ميسي بصورة وأداء أفضل في الموسم المقبل".

وأتم ناصر الخليفي تصريحاته: "لقد توصلنا إلى اتفاق رائع للغاية مع ميسي داخل وخارج الملعب، وبعد أقل من عام، أصبحت الصفقة رابحة بالفعل".

وانتقل ميسي إلى صفوف الفريق الفرنسي في مجانا بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، وسجل 11 هدفا فقط في 34 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (34 عاما) مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.