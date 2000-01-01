3 اصابات احداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

رام الله / سما /

أصيب 3 شبان صباح اليوم الخميس، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر طبية ان 3 شبان اصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة، احداهم في البطن ووصفت بالخطيرة، واصابة بالظهر واخرى في الفخذ ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن حالة إحدى الإصابات هي لشاب 23 عامًا، وصفت بالخطيرة، ووصل مستشفى بيت جالا الحكومي وهو يعاني من نزيف حاد في البطن نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال.



وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت إحدى المنازل، ودفعت بتعزيزات عسكرية.



وأضافت المصادر، إن قوات الاحتلال حاصرت المنزل بهدف اعتقال أحد نشطاء المقاومة.

وقالت مصادر محليةان قوات الاحتلال قامت باغلاق الشارع الرئيسي، كما اعتلت اسطح البنايات، وقامت بحملة تفتيش لعدد من المنازل والبنايات.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حارة الولجية في مخيم الدهيشة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات حتى الان.

يتبع....