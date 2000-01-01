الاحصاء: تباين مؤشرات تكاليف البناء في أيار

رام الله / سما /

أوضح جهاز الإحصاء المركزي أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية (لا تشمل البيانات القدس)، سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 0.05% خلال شهر أيار 2022 مقارنة بشهر نيسان 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.44 مقارنة بـ120.38 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.11%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر أيار 2022 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية على 119.62 خلال شهر أيار 2022 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.25%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية (لا تشمل البيانات محافظة القدس) انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر أيار 2022 مقارنة بشهر نيسان 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 123.06 مقارنة بـ 123.45 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.48%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية (لا تشمل البيانات محافظة القدس) ارتفاعا نسبته 0.60% خلال شهر أيار 2022 مقارنة بشهر نيسان 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.19 مقارنة بـ 114.50 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.88%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.42%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.10%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية (لا تشمل البيانات محافظة القدس) انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال شهر أيار 2022 مقارنة بشهر نيسان 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.39 مقارنة بـ 130.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.62%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 127.82 مقارنة بـ 128.61 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.24%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 131.57 مقارنة بـ 131.26 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال شهر أيار 2022 مقارنة بشهر نيسان 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 113.47 مقارنة بـ 113.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة، مضيفا أن الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري يعود إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.