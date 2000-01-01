تصدر تجريف وهدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي لعدة منازل ومنشآت في أنحاء متفرقة بالضفة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- جرافات الاحتلال تواصل اغتيال منازل المواطنين ومنشآتهم وتشييع جثمان الشهيد علي حرب في اسكاكا
- الأردن والسعودية تؤكدان ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لحل القضية الفلسطينية
- الاحتلال يبدأ ببناء مقطع من جدار الفصل العنصري شمال الضفة
- بريطانيا: عنف المستوطنين يتنامى وتجب محاسبة مرتكب الجريمة بحق علي حرب
- الرئيس يهاتف نجل الكاتب غريب عسقلاني معزياً بوفاة والده
- الأسيران رائد ريان ومحمد نوارة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام
- "المالية" تثمن عودة الدعم الأوروبي لفلسطين وتوضح تفاصيل الدفعات
- "الكنيست" يصادق على نفسه بالقراءة التمهيدية والدعوة إلى انتخابات جديدة
- العثور على بقايا مسجد الحقبة الأولى للإسلام في النقب
- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة اليوم
- الستيني جمال زيد النبالي يصارع الاعتقال الإداري ومرض الفشل الكلوي
- نشطاء "العمل من أجل فلسطين" في بريطانيا يواصلون حملتهم ضد شركة أسلحة إسرائيلية
"الأيام":
- جيش الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة وينكل بنشطاء ومتضامين أجانب في مسافر يطا
- الكنيست يباشر بقوة إجراءات حل نفسه ونتنياهو يسعى لحكومة دون انتخابات
- تشيع حاشد لجثمان الشهيد حرب
- أميركا تؤكد: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية بالقدس رغم التطورات في إسرائيل
- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة اليوم
- جيش الاحتلال يبدأ ببناء مقطع جديد من جدار الفصل بطول 45 كيلو متراً
- حرمان الأسير مناصرة من الإفراج المبكر بتصنيف الاحتلال ملفه كـ"عمل إرهابي"
- العثور على بقايا مسجد عمره 1200 عام في النقب
- الأردن والسعودية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل
- لليوم الثالث.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ"كورونا"
"القدس":
- تشييع الشهيد حرب وهدم منزل و8 منشآت
- "العليا" ترفض التماس وقف المناورة في مسافر يطا
- وزيرة شؤون الشرق الأوسط البريطانية تزور فلسطين اليوم
- طقوس جديدة ودعوات لاقتحام الأقصى اليوم
- لجنة إسرائيلية تصنف ملف الأسير مناصرة ضمن عمل إرهابي
- رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد من السينما والكاراتيه إلى قمة الهرم السياسي
- واشنطن تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للتعاون بالتحقيق المتعلق بقتل شيرين أبو عاقلة