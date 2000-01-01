رام الله / سما /

تصدر تجريف وهدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي لعدة منازل ومنشآت في أنحاء متفرقة بالضفة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- جرافات الاحتلال تواصل اغتيال منازل المواطنين ومنشآتهم وتشييع جثمان الشهيد علي حرب في اسكاكا

- الأردن والسعودية تؤكدان ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لحل القضية الفلسطينية

- الاحتلال يبدأ ببناء مقطع من جدار الفصل العنصري شمال الضفة

- بريطانيا: عنف المستوطنين يتنامى وتجب محاسبة مرتكب الجريمة بحق علي حرب

- الرئيس يهاتف نجل الكاتب غريب عسقلاني معزياً بوفاة والده

- الأسيران رائد ريان ومحمد نوارة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

- "المالية" تثمن عودة الدعم الأوروبي لفلسطين وتوضح تفاصيل الدفعات

- "الكنيست" يصادق على نفسه بالقراءة التمهيدية والدعوة إلى انتخابات جديدة

- العثور على بقايا مسجد الحقبة الأولى للإسلام في النقب

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة اليوم

- الستيني جمال زيد النبالي يصارع الاعتقال الإداري ومرض الفشل الكلوي

- نشطاء "العمل من أجل فلسطين" في بريطانيا يواصلون حملتهم ضد شركة أسلحة إسرائيلية

"الأيام":

- جيش الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة وينكل بنشطاء ومتضامين أجانب في مسافر يطا

- الكنيست يباشر بقوة إجراءات حل نفسه ونتنياهو يسعى لحكومة دون انتخابات

- تشيع حاشد لجثمان الشهيد حرب

- أميركا تؤكد: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية بالقدس رغم التطورات في إسرائيل

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة اليوم

- جيش الاحتلال يبدأ ببناء مقطع جديد من جدار الفصل بطول 45 كيلو متراً

- حرمان الأسير مناصرة من الإفراج المبكر بتصنيف الاحتلال ملفه كـ"عمل إرهابي"

- العثور على بقايا مسجد عمره 1200 عام في النقب

- الأردن والسعودية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل

- لليوم الثالث.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ"كورونا"

"القدس":

- تشييع الشهيد حرب وهدم منزل و8 منشآت

- "العليا" ترفض التماس وقف المناورة في مسافر يطا

- وزيرة شؤون الشرق الأوسط البريطانية تزور فلسطين اليوم

- طقوس جديدة ودعوات لاقتحام الأقصى اليوم

- لجنة إسرائيلية تصنف ملف الأسير مناصرة ضمن عمل إرهابي

- رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد من السينما والكاراتيه إلى قمة الهرم السياسي

- واشنطن تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للتعاون بالتحقيق المتعلق بقتل شيرين أبو عاقلة