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فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية

الخميس 23 يونيو 2022 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية



وكالات

على غير عادة الزعماء الذين يصلون إلى تركيا ويتم استقبالهم في المجمع الرئاسي بأنقرة، كسر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان البروتوكول و

لم يُحيي الحرس الرئاسي بالجملة الشهيرة "مرحبا عسكر" بل قال "السلام عليكم"، ما أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول زيارة رسمية له إلى تركيا، وصل ولي العهد السعودي مساء الأربعاء إلى أنقرة حيث كان باستقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي.

وسار أردوغان والأمير محمد بن سلمان جنبا إلى جنب على السجادة الحمراء وتوقفا لتحية الحرس الرئاسي قبل أن يواصلا المسير إلى أن يصلا إلى مكبر الصوت (الميكروفون).

وجرت العادة مع عدد من الزعماء والقادة الذين يصلون إلى تركيا أن يتوقفوا أمام الميكروفون موجهين تحيتهم للحرس بجملة "مرحبا عسكر" لكن الأمير محمد بن سلمان قال: "السلام عليكم".

ولي العهد الله يحفظه يستبدل " مرحبا عسكر " بسنة عظيمه وهي " السلام عليكم " الله يحفظه في حله وترحاله. https://t.co/UVDagA30Rj

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى تركيا الأربعاء ضمن جولة شملت كل من مصر والأردن بدأها الإثنين ويختتمها بلقاء أردوغان في أنقرة.

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