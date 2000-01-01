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الاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة بينهم قيادات في حماس والجهاد الاسلامي

الخميس 23 يونيو 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة بينهم قيادات في حماس والجهاد الاسلامي



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات لمدن وقرى الضفة المحتلة والقدس، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بين المواطنين أسيرين محررين من جنين، هما أسامة محمد الحروب وغسان عبد الوهاب زغيبي، بعد مداهمة منزليهما.

وعرف من بين المعتقلين:

. القيادي غسان الزغيبي- جنين

٢. القيادي الشيخ أسامة الحروب- جنين

٣. أحمد سدر- أريحا

٤. عز السوالمة- مخيم الفارعة قرب طوباس

٥. أحمد أبو جمانة- مخيم الفارعة

٦. محمد العاروري- رام الله

٧. محمد خالد أبو حبتين- بيت أولا غرب الخليل

٨. إسماعيل أحمد ياغي- مخيم الفوار جنوب الخليل

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