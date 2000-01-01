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قناة «218» الليبية تودع مشاهديها بسبب الضغوطات والصعوبات المالية

الخميس 23 يونيو 2022 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة «218» الليبية تودع مشاهديها بسبب الضغوطات والصعوبات المالية



وكالات - سما-

ودعت قناة 218 الليبية مشاهديها وأعلنت عن نهاية رحلتها الإعلامية ووقف البث الفضائي بسبب الصغوطات والصعوبات المالية.

وقالت القناة في بيان لها اليوم (الأربعاء) إنها اضطرت لهذا القرار بعد استنزاف كل المحاولات الممكنة للمواصلة، بسبب الضغوطات المالية الكبيرة والتزاماتها تجاه شركائها وعامليها، وهي التزامات حرصت على الإيفاء بها في أصعب الفترات، مشيرة إلى أنها «بذلت جهودا كبيرة طوال الأشهر الماضية ولكننا اليوم نعلن أننا لم نعد نستطيع ذلك بأي حال».


ولفتت القناة إلى أنها «تتفهم التغيرات وطبائع الأمور والآجال المكتوبة لأي مشروع وتتعامل مع ذلك بروح إيجابية متعاونة تحترم وتقدر الأصالة وتعترف الجميل».

وتوجهت الإدارة بالشكر إلى شركائها الذين وقفوا إلى جوارها حتي يوليو (تموز) 2021 و«لجمهورها الوفي وجميع الزملاء الذين تحملونا وواجهوا الضغوط معنا بتفهم وصبر».

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