اثر زيارة بن سلمان ..تركيا والسعوديّة تتفقان على تعميق التعاون في كافّة المجالات

اسطنبول / وكالات/

اتفقت تركيا والسعودية، الأربعاء، على تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، وفي طليعتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في العاصمة التركية أنقرة.

كما جاء بعد ساعات قليلة من تأكيد السعودية والأردن في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي للأردن؛ دعمهما الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وجدد البيان الطلب من إيران وقف التدخل في شؤون دول عربية.

وأشار البيان التركيّ - السعوديّ إلى أن الجانبين قررا تعميق التشاور والتعاون في القضايا الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

بن سلمان وإردوغان (Getty Images)

وأكد البلدان عزمهما إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأبديا رغبتهما في العمل على تطوير مشاريع في مجال الطاقة.

وقال البيان:" اتفق الجانبان بخصوص تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وشدد الطرفان على أهمية التعاون بمجال السياحة وتطوير حركتها بين البلدين، واتفقا على تفعيل عمل مجلس التنسيق السعودي – التركي ورفع مستوى التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار البيان إلى بحث إمكانات تطوير وتنويع التجارة المتبادلة وتسهيلها وتذليل العقبات أمامها، واستكشاف فرص الاستثمار.

وأوضح أن الجانبين ناقشا تسهيل التجارة والبحث عن فرص الاستثمار وزيادة التواصل لتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وأكد مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين على أساس الأخوة التاريخية بما يخدم مستقبل المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، غادر بن سلمان، العاصمة التركية أنقرة، التي زارها لإجراء محادثات رسمية فيها.

ووصل ولي العهد السعودي إلى أنقرة، وكان في استقباله فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ومسؤولون آخرون. وبعد ذلك، أقيم حفل استقبال رسمي في المجمع الرئاسي بالعاصمة، الذي عقد لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي، واجتماعا آخر على مستوى وفدي البلدين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء الأربعاء، عن أربعة مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على إعداد "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات تدريجيا بين تل أبيب والرياض، وذلك قبل زيارة بايدن المقررة إلى الشرق الأوسط، الشهر المقبل.