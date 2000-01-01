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سوريا تعلن عودة مطار دمشق إلى العمل اليوم الخميس

الخميس 23 يونيو 2022 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تعلن عودة مطار دمشق إلى العمل اليوم الخميس



دمشق/وكالات/

أعلنت وزارة النقل السورية، الأربعاء، عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة اعتبارا من اليوم الخميس وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الاستهداف الإسرائيلى الأخير.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت الوزارة في بيان ، إنه يمكن لجميع النواقل الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من الغد، مشيرة إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة.
ونوهت الشركة السـورية للطيران، من جانبها، إلى أن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد سارية المفعول وسيجري تنفيذ رحلاتها، وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.

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