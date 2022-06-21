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حماس ترحب بتصريحات الامم المتحدة الداعية لرفع الحصار عن غزة

الأربعاء 22 يونيو 2022 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بتصريحات الامم المتحدة الداعية لرفع الحصار عن غزة



غزة/سما/

رحّبت حركة حماس بالتصريحات الصادرة عن المتحدّث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، الثلاثاء 21/6/2022؛ والتي تطرَّق فيها إلى المعاناة الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزَّة، بفعل الحصار المفروض عليهم منذ 15 عاماً، ومطالبته بضرورة رفعه كاملًا.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن هذه التصريحات لمسؤول أممي، تكشف مجدّداً حجم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني جرّاء هذا الحصار الظالم، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وانتهاكٍ صارخ لأبسط حقوق الإنسان، ما يستدعي إنهاءه فوراً، ووضع حد لسياسة الفصل العنصري ونظام "الأبارتهايد" الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني.

ودعا برهوم في تصريح وصل سما الأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ كلّ هذه التصريحات والتقارير بجديَّة، والعمل على تكثيف الجهود لإنهاء معاناة شعبنا، والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع حصاره المفروض على قطاع غزَّة.

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