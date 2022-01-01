الشعبية - القيادة العامة" ترحب بزيارة هنية للبنان وتعتبرها "هامة"

بيروت /سما/

قال مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" (مقرها سوريا) في لبنان، غازي دبور، إن زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، "مهمة في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات".

وأوضح دبور لـ"قدس برس" أن "الزيارة تأتي في إطار تأكيد حركة (حماس)، على أنه من الضروري للقيادة الفلسطينية أن تجول على العالم العربي والإسلامي؛ لحثهم على اتخاذ مواقف واضحة وصلبة تجاه قضية فلسطين".

وأشار إلى أن "الزيارة ستلفت الانتباه لأوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وستطالب السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات صريحة، تحسن ظروف اللاجئ إلى حين العودة الى كامل التراب الوطني الفلسطيني".

وبين دبّور أن "تنسيق المواقف، وتصليب جبهة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الجولات واللقاءات مع القوى الفلسطينية والقوى المقاومة وصولاً إلى عمل ميداني موحد، يعطي قوة ومناعة للمقاومة وللبندقية المشرعة في وجه الإحتلال الإسرائيلي".

ووصل هنية، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قيادي من الحركة، لعقد سلسلة لقاءات مع أطراف وقوى فلسطينية ولبنانية.