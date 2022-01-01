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ساعر يقرر طرح قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

الأربعاء 22 يونيو 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يقرر طرح قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الأربعاء) أنه سيقدم مرة أخرى للحكومة مقترحا للمصادقة عليه بتحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل بثماني سنوات، يوم الأحد، في أعقاب التناوب في الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
 
وقال ساعر وفق "والا": "المنصب الطويل جدًا سيؤدي إلى خطر الفساد، وبالتالي من الصواب أن يُدرج في القانون الأساسي مبدأ تحديد مدة ولاية أي رئيس وزراء".
 
ويستهدف القانون بشكل مباشر رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث من المقرر طرح مشروع قانون يمنع أي متهم جنائي من أن يصبح رئيسا للحكومة وتحديد مدة ولاية رئيس لها لمرتين فقط.
 
وأبدى رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينت معارضته للقانون، فيما أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان عن دعمه للقانون والعمل على الإطاحة بنتنياهو ومنع وصوله إلى الحكم.

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