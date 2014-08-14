غزة : الاستئناف تُعدل حكماً ليصبح الإعدام شنقاً في قضية أبو بكرة

غزة/ سما /

أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكمًا بالإجماع بمعاقبة المتهم (ه/ب) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهم القتل قصدًا بالاشتراك والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.



يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.



وكان المتهم قتل قصداً المواطن بكر عبد الرازق أبو بكرة بتاريخ (14/08/2014) وذلك بأن بيت النية وما أن ظفر به خطفه ونقله إلى منطقة المطار، وقتله، بضربه على أماكن متعددة في جسده باستخدام أدوات مؤذية، وألحق به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.



يذكر أنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإنّ الحكم واجب الطعن بالنقض بحكم القانون طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية.