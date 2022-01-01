  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألف قتيل جراء وقوع زلزال مدمر جنوب أفغانستان

الأربعاء 22 يونيو 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألف قتيل جراء وقوع زلزال مدمر جنوب أفغانستان



كابول/ وكالات /

لقى نحو ألف شخص مصرعهم وأصيب المئات، اليوم الأربعاء، إثر وقوع زلزال مدمر ضرب ولايتين بجنوب شرقي أفغانستان.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان محمد حقاني: إن "زلزالا ضرب شرقي البلاد، وخلف عددًا هائلاً من القتلى والجرحى".

وأضاف حقاني، إن "غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث لقي 100 شخص مصرعهم وأصيب 250 آخرون بجروح".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

ووفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي، فقد وقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات عند الساعة الواحدة ونصف تقريبا، بالقرب من الحدود مع باكستان،

وأشار إلى أن زلزال ثان ضرب بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي -في تغريدة على تويتر- إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

FV2f8r5WYAA27Ll
FV2c5DAXwAA0aR9
FV2fKToXwAATNo_
FV2NKX2XsAchU_G
FV2NKX0WAAAIzZu
FV2NKXyXgAI4geE

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية ال 100 دولار

صحيفة تكشف حقيقة عودة العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فيديو: الداعية مبروك عطية يثير جدلا جديدا بمصر حول جريمة ذبح طالبة

بايدن يرعب العالم بـ”وباء جديد”. . ماذا قال؟

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

الأخبار الرئيسية

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 يونيو

fb-img-1655895753145-1655895780

تشييع جثمان الشهيد علي حرب في سلفيت

وزير المالية : دفعتان لرواتب الموظفين ودفعات لمخصصات الشؤون الاجتماعية من دعم الاتحاد الاوروبي

الكنيست الاسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

الجيش الاسرائيلي يبدأ في بناء الجدار في شمال الضفة ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم