ألف قتيل جراء وقوع زلزال مدمر جنوب أفغانستان

كابول/ وكالات /

لقى نحو ألف شخص مصرعهم وأصيب المئات، اليوم الأربعاء، إثر وقوع زلزال مدمر ضرب ولايتين بجنوب شرقي أفغانستان.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان محمد حقاني: إن "زلزالا ضرب شرقي البلاد، وخلف عددًا هائلاً من القتلى والجرحى".

وأضاف حقاني، إن "غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث لقي 100 شخص مصرعهم وأصيب 250 آخرون بجروح".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

ووفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي، فقد وقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات عند الساعة الواحدة ونصف تقريبا، بالقرب من الحدود مع باكستان،

وأشار إلى أن زلزال ثان ضرب بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي -في تغريدة على تويتر- إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.