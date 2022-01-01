  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 يونيو

الأربعاء 22 يونيو 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 يونيو



غزة/ سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، معايير صرف الدفعة الـ 37 من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، إنه سيتم صرف المنحة لمن استلم أقل من 28 مرة، ومن استلم 28 مرة ولديه عدد أبناء أعزب 7 فما فوق.

وأفادت الكحلوت، بإيقاف صرف المنحة للمسافرين لحين عودتهم، وممن لا يمتلكون هاتف نقال لحين تحديث بياناتهم عبر الدخول، والعمال الذين لديهم تصاريح عمل بالداخل المحتل.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلنت عن بدء صرف المنحة النقدية لنحو 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة غدا الخميس.

رابط فحص 100 دولار من قطر: اضغط هنا

 

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية ال 100 دولار

صحيفة تكشف حقيقة عودة العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فيديو: الداعية مبروك عطية يثير جدلا جديدا بمصر حول جريمة ذبح طالبة

بايدن يرعب العالم بـ”وباء جديد”. . ماذا قال؟

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

الأخبار الرئيسية

fb-img-1655895753145-1655895780

تشييع جثمان الشهيد علي حرب في سلفيت

وزير المالية : دفعتان لرواتب الموظفين ودفعات لمخصصات الشؤون الاجتماعية من دعم الاتحاد الاوروبي

الكنيست الاسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

الجيش الاسرائيلي يبدأ في بناء الجدار في شمال الضفة ..

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية ال 100 دولار

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم