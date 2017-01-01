ناصر الخليفي يلمح بقوة إلى رحيل نيمار عن باريس هذا الصيف

وكالات / سما /

لمّح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إمكانية رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق الباريسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل نيمار دا سيلفا صاحب 30 عاماً للعب في صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017 بمبلغ يقدر بـ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني.

وتوقع الجميع تألق نيمار دا سيلفا الذي خرج أخيراً من ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي -كما تحدث البعض وقتها-.

ولكن حدث العكس تماماً بعدم تقديم النجم البرازيلي الأداء المنتظر منه بسبب إصاباته المستمرة خاصةً في الثلث الأخير المهم بكل موسم، بالإضافة إلى فشله في مساعدة باريس بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ناصر خليفي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “هل نيمار سيكون جزءاً من مشروع باريس الجديد؟ لا يمكننا الحديث عن هذه القضايا في وسائل الإعلام، سيأتي البعض وسيرحل البعض الآخر. لكن ما يمكنني تأكيده هو أن تلك المفاوضات سرية ولا يمكنني الحديث عنها”.