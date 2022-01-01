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حماس تعزي بضحايا الزلزال الأليم في أفغانستان

الأربعاء 22 يونيو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعزي بضحايا الزلزال الأليم في أفغانستان



غزة/ سما /

عزت حركة حماس الشعب الأفغاني الشقيق في ضحايا الزّلزال الأليم، وأعربت عن تضامنها الكامل معهم.

وقالت الحركة في بيان لها: "نبعث بخالص التعازي والمواساة إلى إمارة أفغانستان الإسلامية، قيادة وشعباً، في ضحايا الزّلزال الأليم الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان، وخلّف مئات الضحايا والجرحى، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأضافت: "إنَّنا وإذ نعزّي الشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب الأليم، لنعرب عن تضامننا الكامل معهم، وندعو الله تعالى أن يحفظ بلادهم، ويرزق أهالي الضحايا والجرحى جميل الصبر وحسن العزاء".

وضرب زلزال مدمر، اليوم الأربعاء، جنوب شرقي أفغانستان، راح ضحيته نحو ألف قتيل، في وقت تشهد عمليات الإنقاذ مزيدا من العقيدات مع هطول الأمطار.

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