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المجلس الوطني يحمل حكومة بينت العنصرية مسؤلية استشهاد المواطن علي حرب

الأربعاء 22 يونيو 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يحمل حكومة بينت العنصرية مسؤلية استشهاد المواطن علي حرب



رام الله / سما /

يدين المجلس الوطني الفلسطيني "هذه الجريمة البشعه ويؤكد بشاعة الاحتلال وان هذه الجريمة هي استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي يمارسه الاحتلال وعصاباته بأشكاله المختلفة، من خلال اطلاق يد القتله والعنصريين وحمايتهم.


ويذكر أن هذه. الجريمة تعيد الي الادهان ما ارتكبه المستوطنون من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها حرق عائلة دوابشة في قرية دوما والفتى محمد أبو خضير في القدس وغيرها من عشرات الجرائم التي تنفذ برعاية وحماية جيش الاحتلال وبقرار من الحكومة العنصرية المتطرفه.


لذلك نحمل المجتمع الدولي المسؤولية علي صمته علي هذه الجرائم ونطالبه بوضع حد لهذه الجرائم المتكرره و محاسبة هؤلاء القتلة وحكومتهم العنصرية ومعاقبتهم على هذه الجرائم المنظمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

#المجلس الوطني #بينت

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