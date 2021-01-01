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وزير المالية : دفعتان لرواتب الموظفين ودفعات لمخصصات الشؤون الاجتماعية من دعم الاتحاد الاوروبي

الأربعاء 22 يونيو 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية : دفعتان لرواتب الموظفين ودفعات لمخصصات الشؤون الاجتماعية من دعم الاتحاد الاوروبي



رام الله / سما /

عبر وزير المالية شكري بشارة عن عميق تقديره من موقف الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم بالتطور الإيجابي لإزالة العقبات الإدارية التي أخرت الدعم الأوروبي المخصص لفلسطين، مؤكدا أن القيمة المعنوية والفحوى السياسية لهذا الدعم تفوق القيمة النقدية.

وأكدت وزارة المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو؛ منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة وموزعة على النحو التالي:

57.5 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف على دفعتين، الأولى بقيمة 35 مليون يورو ستصرف في بداية شهر أيلول، والدفعة الثانية بقيمة 22.5 مليون يورو ستصرف في شهر تشرين الثاني، علما أن فاتورة الرواتب الشهرية قيمتها 950 مليون شيقل.

53.5 مليون يورو دفعة مخصصة للشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها على دفعات خلال هذا العام، ويذكر أن المستفيدين من هذه المنحة هم حوالي 115 ألف عائلة، 80% منها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) و20% في المحافظات الشمالية، وأي مبلغ مخصص من المفوضية الأوروبية يتوجب على السلطة المساهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة السلطة الذاتية.

دعم مخصص لمواجهة فيروس كورونا وشراء طعومات بقيمة 20 مليون يورو سيتم صرفها خصيصا لهذا الغرض خلال شهر تموز.

دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون يورو سيتم صرفها حصريا لهم في شهر تموز.

في السياق ذاته، يتوقع الاتحاد الاوروبي والمفوضية من السلطة الوطنية المُضي قدما في تنفيذ مخططات الإصلاحات الهيكلية التي تم التشاور والتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن وزارة المالية هي الجهة المخولة رسميا بالحديث عن موعد ونسب صرف رواتب الموظفين.

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