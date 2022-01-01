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بايدن يرعب العالم بـ”وباء جديد”. . ماذا قال؟

الأربعاء 22 يونيو 2022 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يرعب العالم بـ”وباء جديد”. . ماذا قال؟



فجّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفاجأة أمس الثلاثاء، حينما تحدث عن جائحة جديدة قادمة، ينبغي التخطيط لمواجهتها، في تصريحات أثارت الرعب.

وقال الرئيس بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض يوم أمس إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من تمويل لمواجهة فيروس كورونا، قد يتجاوز هذا العام على الأقل، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأموال للتخطيط للوباء القادم.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول توافر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأطفال الصغار، أجاب بايدن: “نحتاج إلى مزيد من الأموال للتخطيط للوباء الثاني. سيكون هناك جائحة أخرى. علينا أن نفكر في المستقبل”.

وقوبلت تصريحات بايدن الجديدة عن توقع جائحة جديدة، بتعليقات بعضها ساخر، وبعضها متخوف من قدوم وباء آخر غير كورونا، في وقت يتوق فيه العالم للتخلص من القيود التي فرضها “كوفيد-19”.

وقال أحد المعلقين على موقع تويتر: “يبدو أن الرئيس جو بايدن يعرف شيئًا لا يعرفه بقيتنا. وفي حديثه يوم الثلاثاء، قال إن الحكومة بحاجة إلى المزيد من الأموال، ليس فقط من أجل لقاحات الأطفال، ولكن للوباء القادم. نعم، ستكون هناك واحدة ثانية”.

وشكّك معلق آخر بسخرية مما قاله بايدن قائلا: “ما هو المختبر الذي سيتسرب منه هذا الفيروس القادم؟.. أنا متأكد من أنه سيأتي في وقت قريب من الانتخابات”، في إشارة إلى استخدام ورقة الجائحة المتوقعة في النزال السياسي بالولايات المتحدة.

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