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هندي يتزوج امرأتين في حفل زفاف واحد

الأربعاء 22 يونيو 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هندي يتزوج امرأتين في حفل زفاف واحد



وكالات / سما /

في حفل زواج غريب، تزوج رجل من صديقتيه في نفس الوقت، فيما تم الإبلاغ عن الحادث غير العادي في ولاية جارخاند الهندية.

ووفقًا لقوانين الزواج الهندية، يعتبر الجمع بين زوجتين أمرًا غير قانوني ويعاقب عليه بموجب المادة 494 من قانون العقوبات الهندي.

وتزوج سانديب أوراون من كوسوم لاكرا وسواتي كوماري، وكانوا جميعهم في حفل زفاف واحد.

والجدير بالذكر أن سانديب وكوسوم كانا في علاقة لمدة ثلاث سنوات، وأنجبا طفلاً.

ومع ذلك، تغيرت حياتهم عندما ذهب أوراون إلى ولاية البنغال الغربية للعمل في فرن الطوب.

هناك، التقى بسواتي كومار، التي سافرت أيضًا للعمل هناك.

بعد أن انتهى كل منهما من عملهما، عادا إلى منطقتيهما، لكنهما استمرا في اللقاء.

وعندما عرف أفراد الأسرة والقرويون على علاقة أوراون وكوماري، عارضوا ذلك، وسرعان ما نشبت خلافات، وفي النهاية أطلق المجلس القروي حكمه، حيث تقرر أن يتزوج أوراون المرأتين، ولم تعترض أي من المرأتين أو أسرهن على الاقتراح.

بعد الزفاف وعقد العقد عليهما، قال سانديب: "قد تكون هناك مشكلة قانونية في الزواج من امرأتين معًا، لكني أحب كلتيهما ولا استطيع التخلي عنهما."

في قضية مماثلة العام الماضي ، تزوج رجل في مقاطعة تشاتيسجاره من امرأتين في نفس الوقت، في نفس الحفل.

#هندي #حفل زفاف

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