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دراسة: النظام الغذائى النباتى يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

الأربعاء 22 يونيو 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: النظام الغذائى النباتى يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي



وكالات / سما /

هناك بعض التقاليد و الأعراف التي يورثها الآباء و الأمهات للأبناء، و في واقع الأمر أثبتت الدراسات الحديثة أن تلك الأعراف و النصائح هي أول الأسباب التي تتسبب في دمار العلاقة بين الزوج و الزوجة  أبرزها بعض النصائح التي تقولها الأم لابنتها في بداية الزواج .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك بعض التقاليد و النصائح التي يقوم  الآباء و الأمهات بتلقينها لأبنائهم قبل الزواج باعتبارها أسس الحياة الزوجية و القواعد التي يجب اتباعها و لكن ينصح خبراء اجتماعيين و نفسيين بعدم إتباعها على الإطلاق حتى لا ينتهي الحال في بالانفصال ، و في السطور التالية سنعرض أبرز تلك النصائح التي يجب أن تتجنبها السيدات بالتحديد بعد الزواج :

-الطباع ستتغير مع مرور الوقت

من أهم و أبرز الأكاذيب التي لا يجب أن تنخدع السيدات فيها قبل الزواج، فغن الطباع لا تتغير، و لكن ما يتغير هو قدرة السيدة على التكيف مع ذلك الطبع و مدى مرونة شخصية السيدة بعد الزوا، و لكن الطباع لا تتغير على الإطلاق .

-الزواج من الشخص المناسب يمنع المشاكل

تلك المقولة تسببت في هدم آلاف العلاقات، لأن أي علاقة يتخللها المشاكل ولا يمنعها إختيار الشخص المناسب ، فإن ما يمنع المشاكل هو التفاهم و النقاش و الاحترام .

- تحويل الزوج إلى محور اهتمامك

بالطبع بعد الزواج يحتاج الزوج من زوجته إلى الاهتمام، و لكن بالإضافة إلى ذلك البند، لا تتجاهلي حياتك الشخصية و تكرسي كل حياتك لإرضاء زوجك، فيجب أن تحتفظي ببعض الوقت للتفكير في نفسك و تلك الطريقة في التفكير لن تسبب لك المشكلات الأسرية بل في بعض الأوقات تكون حلا لكثير من المشكلات التي يسببها الاهتمام المفرط .

- إنهاء المشكلات سريعا

قد تكون تلك النصيحة السبب في أن كثير من النساء تنازلن عن حقوقهن حتى لا يمر اليوم و المشكلة لم يتم حلها من الطرفين ، فتقوم الزوجة مضطرة في كثير من الأحيان بإنهاء الخلاف و التنازل و لكن لا تعتبر تلك الطريقة هي المثلى بل إنها قد تزيد من حدة المشاكل .

#دراسة #سرطان الثدي #النساء #الصحة

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