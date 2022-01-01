  1. الرئيسية
  2. الصحة

مفتاح لمنع تكاثر الإنفلونزا

الأربعاء 22 يونيو 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتاح لمنع تكاثر الإنفلونزا



وكالات / سما /

حددت دراسة تعاونية بقيادة علماء من جامعة جنوب غرب الولايات المتحدة وظيفة جديدة لبروتين يسمى «تاو2» مفتاحاً لمنع تكاثر فيروس الإنفلونزا، الذي يصيب ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم، سنوياً، ويقتل مئات الآلاف.

وتكشف هذه النتائج عن استراتيجيات جديدة للتدخل في تكاثر فيروسات الإنفلونزا، ما يوفر وسيلة لتطوير مضادات فيروسات جديدة ضد الإنفلونزا.

ويستحوذ فيروس الإنفلونزا على أجزاء من نواة الخلية المضيفة المعروفة بالبقع النووية للتكاثر، والتي توفر للفيروس بيئة للتعبير عن جيناته.

وحدد خبراء في بيولوجيا الخلية والبيولوجيا الجزيئية وعلم العقاقير، دوراً جديداً في تنظيم تجميع البقع النووية ووظيفة «تاو2» كيناز، وهو بروتين يشارك في نقل مجموعات الفوسفات إلى بروتينات أخرى.

ووجد الخبراء أن البروتين ضروري للحفاظ على السلامة الجسدية ووظيفة البقع النووية. ومن بين وظائف البقع النووية تنظيم الخطوات الرئيسية في التعبير الجيني، الذي يسيطر عليها فيروس الإنفلونزا في هذه الأجزاء لدعم تكاثره.

#الإنفلونزا #مرض #فيروسات #الصحة #العالم

الأكثر قراءة اليوم

مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

ملحم: تمديد تزويد محطة غزة بالطاقة لـ5 سنوات وقريبا التحول للغاز الطبيعي

"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

الغارديان : شبكة تجسس استخدمت تطبيق رياضي لمراقبة منشآت إسرائيلية حساسة

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يبدأ في بناء الجدار في شمال الضفة ..

أنباء عن صرف المنحة القطرية ال 100 دولار غداً بقيمة 310 شيكل

وصول الفوج الأول من حجاج غزة الى السعودية

اسد

صحيفة تكشف حقيقة عودة العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم