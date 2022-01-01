مفتاح لمنع تكاثر الإنفلونزا

وكالات / سما /

حددت دراسة تعاونية بقيادة علماء من جامعة جنوب غرب الولايات المتحدة وظيفة جديدة لبروتين يسمى «تاو2» مفتاحاً لمنع تكاثر فيروس الإنفلونزا، الذي يصيب ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم، سنوياً، ويقتل مئات الآلاف.

وتكشف هذه النتائج عن استراتيجيات جديدة للتدخل في تكاثر فيروسات الإنفلونزا، ما يوفر وسيلة لتطوير مضادات فيروسات جديدة ضد الإنفلونزا.

ويستحوذ فيروس الإنفلونزا على أجزاء من نواة الخلية المضيفة المعروفة بالبقع النووية للتكاثر، والتي توفر للفيروس بيئة للتعبير عن جيناته.

وحدد خبراء في بيولوجيا الخلية والبيولوجيا الجزيئية وعلم العقاقير، دوراً جديداً في تنظيم تجميع البقع النووية ووظيفة «تاو2» كيناز، وهو بروتين يشارك في نقل مجموعات الفوسفات إلى بروتينات أخرى.

ووجد الخبراء أن البروتين ضروري للحفاظ على السلامة الجسدية ووظيفة البقع النووية. ومن بين وظائف البقع النووية تنظيم الخطوات الرئيسية في التعبير الجيني، الذي يسيطر عليها فيروس الإنفلونزا في هذه الأجزاء لدعم تكاثره.