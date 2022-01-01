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"تيلغرام" يعلن وصوله لـ700 مليون مشترك نشط شهريا

الأربعاء 22 يونيو 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تيلغرام" يعلن وصوله لـ700 مليون مشترك نشط شهريا



وكالات / سما /

أعلن تطبيق المراسلة الروسي "تيلغرام" أنه وصل إلى 700 مليون مشترك نشط شهريا، كذلك أطلق ميزات جديدة مدفوعة الثمن.

ووفقا للخبر الذي نشره موقع التطبيق، أصبح "تيلغرام" أحد أكثر ٥ تطبيقات تنزيلًا في العالم لعام ٢٠٢٢، وأن لديه الآن أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا، على الرغم من أنه لم يقم بالإعلان عبر إعلانات ممولة.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم إطلاق اشتراك جديد مدفوع الثمن أطلق عليه اسم "تيلغرام المُميّز"، والذي يحتوي على ميزات جديدة، منها السماح للمشتركين به برفع ملفات بحجم 4 جيجا، وسرعة في تحميل وتنزيل الملفات، وكذلك ملصقات جديدة، وحرية بالتطبيق.

وأكد أن المميزات والخدمات المجانية التي كان يستخدمها المستخدمون طوال عشر سنوات من عمر التطبيق ستبقى كما هي مجانية لكل المستخدمين، حتى من لم يشتركوا بالخدمات مدفوعة الثمن.

كذلك سيتمكن المستخدمون العاديون من تنزيل المستندات كبيرة الجحم ومشاهدة الملصقات المُرسَلة من قِبَل المستخدمين المُميّزين، بالإضافة إلى إمكانية النقر لزيادة العداد على التفاعلات المُميّزة المُضافة مسبقًا على الرسالة، حتى لو لم يشتركوا في الاشتراك المميز.

#تيلغرام #تطبيقات

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