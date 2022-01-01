بحضور الرئيس .. اجتماع للجنة التنفيذية غدًا الخميس

رام الله / سما /

قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا للجنة سيعقد مساء يوم غد الخميس بحضور الرئيس محمود عباس.

وأوضح أبو يوسف في حديث لـ "إذاعة صوت فلسطين"، أن الاجتماع سيناقش الوضع السياسي وإجراءات الاحتلال في ظل انغلاق أي أفق سياسي، والاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حوار وطني من أجل ترتيب الوضع الداخلي ومواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أنه سيتم البحث في التصريحات الأميركية بشأن الوضع الصراع مع الاحتلال، ودعم إدارة جو بايدن للاحتلال، إلى جانب زيارة الأخير للمنطقة.