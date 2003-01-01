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10 لاعبين يشاركون بتدريبات منتخب الشباب في غزة

الأربعاء 22 يونيو 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 لاعبين يشاركون بتدريبات منتخب الشباب في غزة



غزة / سما /

واصل منتخب فلسطين للشباب "مواليد 2003", تدريباته على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, استعدادا لبطولة "كأس العرب" بالسعودية الشهر القادم في المملكة العربية السعودية.

ويقود تدريب المنتخب في غزة, جهاد السدودي, بمشاركة 10 لاعبين هم محمود الطيبي, ومحمد جابر, وخالد هنية, وتوفيق البيك, وعمرو رزق, وعماد نصر, وعبد الله سحويل, وعبيدة المدهون, ومهند حسنين, وأحمد أبو دان.

وفي نفس الوقت, يخوض منتخب الشباب في الضفة تدريباته مع المدرب حسام يونس, الذي سيحسم الأسماء في القائمة النهائية خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن بطولة "كأس العرب" تمثل أفضل إعداد لمنتخب فلسطين قبل الظهور في تصفيات كأس آسيا بسبتمبر القادم.

#منتخب الشباب #بطولة كأس العرب

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