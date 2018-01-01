مدرب جديد في طريقه لتدريب غزة الرياضي

غزة / سما /

بات نادي غزة الرياضي قريباً من الإعلان عن المدرب الجديد بعد استقالة المدير الفني عماد هاشم.

وذكرت مصادر صحفية أن غزة الرياضي أصبح على بُعد خطوة واحدة من إعلان التعاقد مع المدرب محمود المزين الذي سيتولى القيادة الفنية للعميد في الموسم القادم.

وسيعمل الجهاز الفني الجديد للعميد على ترتيب صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية التي تسبق الموسم القادم من الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن العميد بشكل رسمي عن التعاقد مع الجهاز الفني الذي سيرافق المزين في التجربة الثانية له بعدما سبق له تدريب العميد في موسم 2018/2019.