كمبيوتر عملاق يتوقع الفائز بلقب كأس العالم "قطر 2022"

وكالات / سما /

توقع كمبيوتر عملاق هوية الفائز في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، منها 4 عربية.

ونشر موقع "sportbible" تقريرا، توقع الكمبيوتر فوز منتخب فرنسا بكأس العالم "قطر 2022"، وهذا يعني أنها ستصبح ثالث دولة في التاريخ تحتفظ بلقب المونديال، بعد البرازيل وإيطاليا.

ووفقا لموقع "The Analyst" الذي يضع نموذجا مبينا بالأرقام نسبة كل منتخب في حصد لقب كأس العالم، فإن منتخب فرنسا هو البطل المنتظر، باستخدام خوارزمية تحاكي البطولة بأكملها، وتم تصنيف أبطال كأس العالم 2018، كأقرب المرشحين لنيل اللقب، بنسبة تصل إلى 17.93 في المائة.

وفي حال صاب الكومبيوتر في توقعاته، فإن منتخب فرنسا سينضم إلى البرازيل وإيطاليا باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين توجتا باللقب مرتين على التوالي، حيث تأتي البرازيل في المركز الثاني، وكان آخر لقب لأبطال العالم خمس مرات، في كأس العالم عام 2002، وحسب الكمبيوتر فإن لدى منتخب "السيليساو" فرصة بنسبة 15.73 في المائة لحصد اللقب.

وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثالث بنسبة 11.53%، وتلاه الإنجليزي في المركز الرابع بنسبة تصل إلى 8.03%.

أما فيما يخص المنتخبات العربية الأربعة، فقد وضع الكومبيوتر منتخب قطر، مستضيف البطولة، في المركز العشرين، وقدرت حظوظه بنسبة 0.35%، ومنتخبي تونس والمغرب في المركزين السابع والعشرين والثامن والعشرين بنسبة متساوية بلغت 0.01%، ومن ثم السعودي في المرتبة الحادية والثلاثين قبل الأخيرة.