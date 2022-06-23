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العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية ال 100 دولار

الأربعاء 22 يونيو 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية ال 100 دولار



غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يونيو/ حزيران، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي له، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري

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