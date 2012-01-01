وكيله السابق يفجرها: حسن شحاتة هو سبب فشل انتقال صلاح للزمالك

وكالات / سما /

كشف تامر يسري وكيل محمد صلاح السابق، عن السبب الحقيقي وراء عدم انتقال نجم ليفربول الحالي إلى الزمالك عندما كان لاعباً في صفوف المقاولون العرب، قبل بدء مشواره الاحترافي.

وقال يسري في تصريحاته لبرنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد: “تمت جلسة بيني وبين عبد الله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ومحمد صلاح، وكانت في آخر اسبوع في يناير في 2012، وأبلغته برغبة الزمالك في ضمه والحصول علي 800 ألف جنيه في الموسم”.

وأضاف قائلاً: “كان هناك اتفاق في حالة تلقيه عرض بمليون ونصف يورو فسيرحل وكان صلاح قريباً من اللعب للزمالك”.

وتابع: “فوجئنا بالتصريح التاريخي لممدوح عباس أن محمد صلاح يحتاج وقت ليتأقلم مع الفريق، وهذا لم يكن رأي ممدوح عباس، وكان رأي حسن شحاتة وفقا لعبد الله جورج وحديثه معي”.

وواصل: “حسن شحاتة قال لو تم التعاقد مع محمد صلاح سيتم رفع عقد عمر جابر ومحمد إبراهيم من 400 لـ 800 ألف جنيه، ولذلك فضل التعاقد مع إسلام عوض بدلاً من محمد صلاح”.

وختم قائلاً: “صلاح بعد فشل المفاوضات أكد أنه سيعلم الجميع من هو صلاح وأين سيصل، مؤكداً أنه أبدى موافقته اللعب للزمالك ولكنه لم يظهر انتمائه الواضح سواء للأهلي أو الزمالك”.