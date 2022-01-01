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هاتريك صفقات ناري منتظر لبرشلونة هذا الصيف

الأربعاء 22 يونيو 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاتريك صفقات ناري منتظر لبرشلونة هذا الصيف



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن إدارة نادي برشلونة تخطط للتعاقد مع ثلاث صفقات نارية دفعة واحدة عقب انطلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

بينما لا تزال هناك بعض الشكوك حول الشؤون المالية للنادي، إلا أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق يستهدف التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي جولز كوندي مدافع إشبيلية الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن ليفاندوفسكي، وكوندي، وبيرناردو سيلفا يرغبون بشدة في الانتقال إلى برشلونة، لذلك سيعمل البرسا على حسم تلك الصفقات المميزة.

وأضافت الصحيفة أن صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي هي الأقرب بالوقت الحالي بالنسبة لبرشلونة بالنظر إلى رغبة اللاعب الشديدة في الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال إلى البلاوجرانا.

وأكملت الصحيفة بالنسبة للفرنسي كوندي فهو أحد أهداف تشيلسي الإنجليزي، ولكن يأمل برشلونة في خطف الصفقة، بينما البرتغالي بيرناردو سيلفا يأمل في اللعب بقميص البلاوجرانا، ولكن المقابل المادي يظل العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة بالوقت الحالي.

#مانشستر سيتي #برشلونة #صفقات #تشافي هيرنانديز

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