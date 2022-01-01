ساديو ماني يكشف تفاصيل رحيله عن ليفربول

وكالات / سما /

كشف النجم السنغالي ساديو ماني تفاصيل رحيله عن نادي ليفربول للانضمام لفريقه الجديد بايرن ميونخ.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت لتوصل الناديين لاتفاقٍ بشأن انضمام ماني، ومن المُتوقع أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة الإعلان الرسمي عن الصفقة المُرتقبة.

وقال ماني، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، :”حينما أخبرني وكيلي لأول مرة عن اهتمام بايرن ميونخ فقد شعرت بالحماس فوراً”.

وتابع النجم السنغالي حديثه بالقول :”لقد رأيت نفسي هُناك، هذا واحد من أكبر الأندية في العالم، والفريق يُقاتل دائماً على كل لقب، لذا بالنسبة لي فقد كانت الفكرة جيدة جداً، وكان القرار الصحيح هو القدوم إلى هُنا”.

وأضاف :”وكيلي أخبرني أن هُناك عدة استفسارات من أندية اخرى، هذا جزء من العمل، ولكني شعرت بمشاعر طيبة حينما قدم بايرن خطته لي، لقد رأيت نفسي في خطة بايرن أكثر من أي شيء آخر”.

وأكمل ماني قائلاً :”الفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد؟ لا أريد أن أقول لا، كل صبي يُريد أن يفوز بدوري أبطال أوروبا، أنا في فريق تنافسي جداً الآن، ولكن لايزال الوقت مُبكراً للحديث عن دوري أبطال أوروبا، نحن لم نلعب بعد أي مُباراة سوياً”.