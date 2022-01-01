تشيلسي يتفق على إعارة الدبابة لإنتر ميلان

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية بنجاح نادي إنتر ميلان الإيطالي في حسم صفقة التعاقد مع الدبابة البلجيكية، روميلو لوكاكو، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسعى الإنتر بكل قوته لاستعادة خدماته لوكاكو، بضمه من نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما فشل اللاعب في ترك الانطباع المطلوب في ستامفورد بريدج خلال الموسم المنقضي.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء الثلاثاء، أن الإنتر وتشيلسي يستعدان لإنهاء العقود التي سينضم بموجبها لوكاكو للنيراتزوري بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وأشار رومانو إلى إمكانية اعتبار الاتفاق بين الطرفين تم، مع تبقي بعض الرتوش البسيطة، حيث يستعد مالك النادي اللندني، تود بويلي، لقبول عرض الإنتر الأخير بضم اللاعب مقابل 8 مليون يورو، بالإضافة لحوافز ومتغيرات، طوال فترة الإعارة.

وأفاد الصحفي المختص بأخبار الميركاتو بأن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، أراد التخلص من لوكاكو، حيث كان يضغط اللاعب فقط من أجل العودة للنادي الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي