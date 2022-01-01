حماس تدعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكًا في وجه الاحتلال

غزة/ سما /

دعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكًا وتأثيرًا في معالدة الصراع مع الاحتلال، في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي.



ودعا فوزي برهوم الناطق باسم حماس خلال تصريح صحفي له، إلى تشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه.



وقال برهوم، إن هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم وبكل أدوات وأشكال المقاومة، والإستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لإنتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني.



وأضاف: يتم ذلك بالتوازي مع تكثيف الحراك الدبلوماسي والشعبي لإستنهاض الأمة بكافة مستوياتها لدعم وإسناد شعبنا ومقاومته الباسلة.