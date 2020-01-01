الصحة الإسرائيلية: 10785 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة 35.26%

القدس المحتلة / سما /

شخصت 10785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، دون تسجيل وفيات، في وقت تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالارتفاع، وذلك مع الارتفاع المتدرج بالإصابات والحالات التي بحاجة إلى رعاية صحية وتسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا سجلت 831 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 52096 إصابة نشطة، في مؤشر لتراجع الإصابات النشطة لأول مرة منذ أسبوعين، علما أنها بلغت، الإثنين، 60622 حالة نشطة.

ومع تفشي الموجة السادسة للجائحة في البلاد، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4261219 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10911 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.28، تواصل الفحوصات الموجبة تسجيل معدلات قياسية، حيث وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من عمل محطات الفحص المتنقلة، وتم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 34158 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 35.26% موجبة.

ومع الارتفاع في الفحوصات الموجبة، يلاحظ الارتفاع المتدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 696 مصابا بينهم 190 مصابا بحالة خطيرة و37 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 37 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 352 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت 58179 إصابة خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 45.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 213 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 121.9%، فيما أعلن عن وفاة 15 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، وذلك بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.