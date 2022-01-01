  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في عناتا شمال شرق القدس

الأربعاء 22 يونيو 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية وجدارا استناديا في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تجارية لتصليح المركبات، وجدارا استناديا يحيط بها قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، للمواطن سالم أبو مرخية شرق العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب موقع عملية الهدم، أطلقت خلالها قنابل الصوت.

يشار إلى أن الاحتلال ينفذ منذ أكثر من عام عمليات هدم للمنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.

#القدس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.. هنية يصل اليوم إلى بيروت ويلتقي نصر الله

مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

ملحم: تمديد تزويد محطة غزة بالطاقة لـ5 سنوات وقريبا التحول للغاز الطبيعي

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

تخفيض سعر الوقود بمقدار نصف شيكل.. ليبرمان : الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم

الأخبار الرئيسية

اسد

صحيفة تكشف حقيقة عودة العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم