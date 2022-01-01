الاحتلال يهدم منشأة تجارية في عناتا شمال شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية وجدارا استناديا في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تجارية لتصليح المركبات، وجدارا استناديا يحيط بها قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، للمواطن سالم أبو مرخية شرق العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب موقع عملية الهدم، أطلقت خلالها قنابل الصوت.

يشار إلى أن الاحتلال ينفذ منذ أكثر من عام عمليات هدم للمنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.