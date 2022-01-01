الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة في نيسان الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات انخفضت خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 3% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 110.8 مليون دولار أميركي.

وأضاف الإحصاء، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 43% مقارنة مع شهر آذار الماضي.

كما انخفضت الواردات خلال شهر نيسان بنسبة 7% مقارنة مع شهر آذار، بينما ارتفعت بنسبة 36% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 664.4 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان من عام 2022. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 7% خلال شهر نيسان مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 48% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 553.6 مليون دولار أميركي.