رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر استشهاد الشاب علي حرب (27 عاما) من قرية اسكاكا شرق سلفيت، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن، وإدانة الرئاسة للجريمة.

كما تناولت الصحف، ترحيب الرئيس محمود عباس بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فلسطين والمتوقعة منتصف الشهر المقبل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب علي حرب في اسكاكا جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن

- تحت رعاية الرئيس: توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021

- الرئاسة: جريمة قتل المستوطنين للشاب حسن حرب تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا الأعزل

- الأسير عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد تعهدات بإنهاء اعتقاله الإداري

- الرئيس يرحب بزيارة بايدن المرتقبة إلى فلسطين

- "فتح" تؤكد إسنادها للمبادرات والجهود الرامية لتحصين المؤسسات الجامعية

- الاتحاد الأوروبي: يجب تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي

- مصر والسعودية تشددان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

- انهيار ائتلاف إسرائيل الحكومي بعد اصطدامه بواقع الصراع المعقد مع الفلسطينيين

- التحقيق بوفاة 3 مواطنات في طوباس ونابلس

- اشتيه يحمل المجتمع الدولي والجنائية الدولية مسؤولية جريمة المستوطنين إعدام الشاب حرب

- وفاة الكاتب والروائي الكبير غريب عسقلاني

- براءة الاختراع في فلسطين.. "صيت الجمل قتله"!

- نشطاء يجبرون شركة أسلحة إسرائيلية على إغلاق مقرها الرئيس في لندن

- مخرجون عالميون يطالبون بطرد إسرائيل من مهرجان الأفلام الوثائقية الدولي

- حملة صهيونية على الحزب الديمقراطي في كارولاينا الشمالية لمطالبته بمعاقبة مسؤولين إسرائيليين

- للمرة الأولى في الوطن.. د. عارف الرجبي يجري تكميما للمعدة بالمنظار

- شوارع القدس العتيقة تواجه مخططات تهويدية جديدة

"الأيام":

- شهید طعنه مستوطن شرق سلفیت والرئاسة تدين إصابات خلال مواجهات في قباطية ومخيم الجلزون

- القدس: الاحتلال يعتقل شابين وثلاثة أطفال عند باب العامود

- التحقيق بوفاة مواطنة من طوباس

- الرئيس: سأطلب من بايدن شيئا واحدا وهو تنفيذ ما تعهد به لنا سابقا

- الأسير عواودة يعلق إضرابه بعد تعهدات بإنهاء اعتقاله

- الكنيست يبدأ اليوم مناقشة إجراءات الحل واستطلاعات الرأي لا تعد بنتائج حاسمة

- السعودية تعتزم تنفيذ رزمة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار

- قيادة "حماس" تقرر بالإجماع استئناف العلاقات مع سورية

- محكمة إسرائيلية تطالب السلطة بمبلغ 130 مليون شيكل تعويضات لعائلات قتلى

- الاتحاد الأوروبي: يجب تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي

- لابيد: زيارة بايدن المرتقبة سيكون لها "تأثير كبير" على المنطقة

- إيران تعلن اعتقال عملاء للموساد

- إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا" والحالات الخطيرة بارتفاع

- الرباط: شاكيد تبحث ونظيرها المغربي "تطوير آليات التشاور"

- لندن: نشطاء يجبرون شركة أسلحة إسرائيلية على إغلاق مقرها

"القدس":

- استشهاد شاب طعنه مستوطن

- إصابات واعتقالات وإخطارات في الضفة

- الملك عبد الله الثاني يلتقي ولي العهد السعودي

- 1698وحدة استيطانية على جانبي الخط الأخضر

- المصادقة على مشروع حل الكنيست بالقراءة التمهيدية

- هنية يصل إلى لبنان.. ولا تطورات بالعلاقة مع سوريا

- موسكو تتقدم في شرق أوكرانيا

- لهذه الأسباب بوتين يربح الحرب!