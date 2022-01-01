الاحتلال يعتقل شقيقين من ميثلون وشابا من قباطية جنوب جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شقيقين من بلدة ميثلون وشابا من بلدة قباطية وداهمت منزل أسير محرر في قرية مركة جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ليث ورائد فائد نعيرات، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، فيما اعتقلت وحدة من الشرطة الإسرائيلية الشاب محمود السحو زكارنة من بلدة قباطية أثناء تواجده داخل أراضي ال48.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مركة وداهمت منزل الأسير المحرر سمير موسى واستجوبته، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.