  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شقيقين من ميثلون وشابا من قباطية جنوب جنين

الأربعاء 22 يونيو 2022 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شقيقين من بلدة ميثلون  وشابا من بلدة قباطية وداهمت منزل أسير محرر في قرية مركة جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ليث ورائد فائد نعيرات، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، فيما اعتقلت وحدة من الشرطة الإسرائيلية الشاب محمود السحو زكارنة من بلدة قباطية أثناء تواجده داخل أراضي ال48.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مركة وداهمت منزل الأسير المحرر سمير موسى واستجوبته، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

#جنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.. هنية يصل اليوم إلى بيروت ويلتقي نصر الله

مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

ملحم: تمديد تزويد محطة غزة بالطاقة لـ5 سنوات وقريبا التحول للغاز الطبيعي

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

تخفيض سعر الوقود بمقدار نصف شيكل.. ليبرمان : الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم

الأخبار الرئيسية

اسد

صحيفة تكشف حقيقة عودة العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم