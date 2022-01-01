بينهم أسيرة محررة .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 11 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ليث، ورائد فرحات من منزلهما في بلدة ميثلون غرب جنين، وذلك بعد أن اقتحمت البلدة وفتشت عدة منازل بداخلها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرة المحررة لينا جوابرة أبو غلمي، وذلك بعد اقتحام منزلها في بلدة في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، قبل أن تداهم منزل الأسير المحرر نضال ابو غلمة (زوج لينا) وفتشته وحققت ميدانيا مع الزوجين، قبل أن تقوم باعتقال لينا.



يشار إلى أن لينا كانت قد قضت أربع سنوات وثلاثة شهور في سجون الاحتلال، في اعتقالين، وهي أم لطفلتين.

واعتقل فؤاد رمضين من كفر عيوش شرق طولكرم، ومحمد صافي من مخيم عين السلطان في أريحا.