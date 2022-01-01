  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينهم أسيرة محررة .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الأربعاء 22 يونيو 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم أسيرة محررة .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 11 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ليث، ورائد فرحات من منزلهما في بلدة ميثلون غرب جنين، وذلك بعد أن اقتحمت البلدة وفتشت عدة منازل بداخلها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرة المحررة لينا جوابرة أبو غلمي، وذلك بعد اقتحام منزلها في بلدة في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، قبل أن تداهم منزل الأسير المحرر نضال ابو غلمة (زوج لينا) وفتشته وحققت ميدانيا مع الزوجين، قبل أن تقوم باعتقال لينا.


يشار إلى أن لينا كانت قد قضت أربع سنوات وثلاثة شهور في سجون الاحتلال، في اعتقالين، وهي أم لطفلتين.

واعتقل فؤاد رمضين من كفر عيوش شرق طولكرم، ومحمد صافي من مخيم عين السلطان في أريحا.

الأكثر قراءة اليوم

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.. هنية يصل اليوم إلى بيروت ويلتقي نصر الله

مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

ملحم: تمديد تزويد محطة غزة بالطاقة لـ5 سنوات وقريبا التحول للغاز الطبيعي

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

تخفيض سعر الوقود بمقدار نصف شيكل.. ليبرمان : الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم

الأخبار الرئيسية

اسد

صحيفة تكشف حقيقة عودة العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم